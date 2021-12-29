Hakan Sabancı'nın özel hayatıyla ilgili flaş iddia!
Aygün Aydın'dan olaylı bir şekilde ayrılan iş insanı Hakan Sabancı'nın Dilara Aksüyek ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Magazin 29.12.2021, 11:02
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen iş insanı Hakan Sabancı (30), geçtiğimiz hafta sonu oyuncu Dilara Aksüyek (34) ile Sarıyer'de bulunan bir restoranda bir araya geldi.
Ayakligazete'nin iddiasına göre; Hakan Sabancı ve Dilara Aksüyek'in gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı öne sürüldü.
Dilara Aksüyek, son olarak kendisinden 9 yaş küçük Onur Bay ile birliktelik yaşamıştı.
Sabancı ve Aksüyek'in bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.
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