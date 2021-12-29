Hakan Sabancı'nın özel hayatıyla ilgili flaş iddia!

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen iş insanı Hakan Sabancı (30), geçtiğimiz hafta sonu oyuncu Dilara Aksüyek (34) ile Sarıyer'de bulunan bir restoranda bir araya geldi.

Ayakligazete'nin iddiasına göre; Hakan Sabancı ve Dilara Aksüyek'in gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı öne sürüldü.

Dilara Aksüyek, son olarak kendisinden 9 yaş küçük Onur Bay ile birliktelik yaşamıştı.

Sabancı ve Aksüyek'in bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.