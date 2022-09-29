Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanmasına sebep olan olay belli oldu

Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi’nde boşanacak. Çiftin arasında altınlar yüzünden gerilim çıkmıştı ve Dinçerler “Annemin taktığı set ve yüzüğü geri versin yeter!” demişti.

Altınlar konusunda anlaşan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanma sebebine dair yeni iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre Hadise’nin, klibinde ve konserinde Murda’yla samimi görüntüler vermesine, eşi Mehmet Dinçerler ve ailesinin tepki gösterdi.

AİLE EVDE KRİZ ÇIKARDI

İş insanı ve ailesinin, şarkıcının meslektaşına sarılmasına kızdığı ve evde kriz çıktığı konuşuluyor. Ailenin, Hadise’ye, “Nasıl sarılırsın? Evlisin” sözleriyle, baskı yaptığı öğrenildi. Şarkıcının, yapılan birçok baskıya dayanamayıp, ayrılmaya karar verdiği ve dava açtığı iddia edildi.

"İSTEKLERİM KARŞILIKSIZ BIRAKILDI"

Mehmet Dinçerler, Hadise'nin "Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına şu sözlerle cevap vermişti: “Son aylardaki konserlerinde ve çalışma ortamlarında, yanında olma isteklerim karşılıksız bırakıldı. Sahnede yaptığı şovlarıyla ilgili paylaşımlarının, kendisine karşı kamuoyunda bir algı oluşturmak üzere tasarlandığı düşüncesi doğmuştur” ifadelerini kullanmıştı.