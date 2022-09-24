Hadise'nin tektaş yüzüğüyle ilgili şaşırtan gerçek!

Hadise'nin Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davası sonrası çok konuşulanlardan biri de Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi için verdiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını geri istemesiydi. Ünlü şarkıcı evliliği resmen bitmeden ikinci şok yaşadı.

Takvim'in haberine göre, Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliği bitti, skandalları sürüyor. Dinçerler'in evlilik teklifinde hediye ettiği 3 milyon liralık yüzüğün replika olduğu iddia edildi.

Dinçerler'in, sertifikası olmayan bu yüzüğü mozanit madeninden laboratuar ortamında ürettirdiğine dikkat çekildi.

Türkiye'nin ünlü pırlantacıların bile gerçeğinden ayırt etmekte zorlandığı bu yüzükler, son dönemde hayli popüler hale geldi.

İddiaya göre, Dinçerler'in hediyesi olan pırlanta yüzük, çakmaydı. Fiyatı da 3 milyon değil 10 bin liraydı. Dinçerler'in eski aşkı oyuncu bir güzele de benzer bir replika yüzük hediye ettiği iddialar arasında.

Dinçerler ailesinin, Hadise'yi asla gelin olarak istemediği ve bu durumun evliliğin sonlanmasında etkili olduğu belirtildi.

Yüzüğü fırlatıp attı

Hadise'nin boşanma davası açmasının ardından, Mehmet Dinçerler'in evlenme teklifinde kullandığı 3 milyon TL'lik yüzüğü ve tüm düğün takılarını geri istediği iddia edilmişti.

Hadise, İstanbul konseri sırasında "Prensesler gibiydim ben baba evinde/Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" şarkısını söylerken yüzüğü çıkarıp attı.