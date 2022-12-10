Hadise'nin iki reklamdan aldığı ücret dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı Hadise, sessiz sedasız dünyaevine girdiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliğini beş hafta önce anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti.

Milliyet’ten Hüseyin Altun’un haberine göre, ayrılığın ardından Londra'ya gidip bol bol yorgunluk atan Hadise, takipçileriyle paylaştığı anlara, "Hadise, Londra'da" notunu düşmüştü.

Londra ile kalmayıp gezmeye devam eden ünlü isim, ardından soluğu Roma'da almıştı. Seyahat danışmanı İlker Topdemir ile gittiği şehirde, hem tarihi yerleri geziyor hem de keyif yapan şarkıcının, kaldıkları otele yaklaşık 18 bin euro (335 bin TL) ödediği söylenmişti.

40 milyon TL'lik ev!

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra birlikte oturdukları Riva’daki evinden taşınan Hadise’nin, geçtiğimiz haftalarda ise 40 milyon TL’ye Yeniköy'de ev satın aldığı ortaya çıkmıştı. Muhabirlerin bu haberi hatırlatarak "Hayırlı olsun" dileklerinde bulunması üzerine şarkıcı, gülerek "Kolay gelsin arkadaşlar" demişti.

Sonraki günlerde İstinye'de görüntülenen ünlü isim, yeni eviyle ilgili sorulara ilke kez yanıt vererek; şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yeni evim hayırlı olsun bana. Onu söyleyeyim. Şimdi saat çok geç oldu. Bu saatte konuşmayalım.”

31 bin 500 TL'lik konser stili

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü popçu, geçtiğimiz günlerde de Ankara'da sevenleriyle buluşmuştu. Instagram'da ünlü isimlerin stilini inceleyen Fenomenler Ne Giymiş hesabı, Hadise'nin hayranlarından tam not alan iddialı konser stilini mercek altına almıştı. Buna göre; güzel şarkıcının giydiği derin bacak dekolteli elbisenin fiyatının 23 bin TL, hologram efektli çizmesinin değerinin ise 8 bin 472 TL olduğu öğrenilmişti.

22 milyon TL!

Şimdilerde özel hayatıyla gündemden düşmeyen 37 yaşındaki Hadise, tüm bunların ardından ünlü bir mücevher markasının yeni yüzü oldu.

Geçtiğimiz aylarda da bir kozmetik markasının yüzü olan ve 10 milyon TL’ye yakın para aldığı konuşulan güzel şarkıcının, yeni anlaşmasından kazandığı paranın ise 12 milyon TL olduğu iddia edildi.

Böylelikle Hadise, iki reklamla 22 milyon TL kazanarak, bir rekora imza atmayı başardı.