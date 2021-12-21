Hadise'nin bir yıllık kazancını duyunca çok şaşıracaksınız!
Sahne başına 600 bin TL alan ünlü şarkıcı Hadise'nin bu yılki toplam kazancı 24 milyon 600 bin TL oldu.
Magazin 21.12.2021, 17:27
İş insanı Mehmet Dinçerler ile aşkı dolu dizgin devam eden şarkıcı Hadise'nin 1 yıllık kazancı dudak uçuklattı.
Ünlü şarkıcının, oynadığı kolajen reklamında 2.5 milyon TL, mobil oyun markasından ise 14.5 milyon TL (1 milyon dolar) aldığı iddia edildi.
24.6 milyon TL
31 Aralık gecesi bir milyon TL karşılığında sahnede müzikseverlerle buluşacak olan Hadise'nin, bu yılki toplam kazancı 24 milyon 600 bin TL oldu.
Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla magazin gündeminde olan, iş insanı Mehmet Dinçerler ile mutlu beraberlik sürdüren şarkıcı Hadise, önceki akşam Antalya Belek'te 2021 yılının 11'inci konserini verdi.
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