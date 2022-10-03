Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler'in evden aldığı eşyalar şaşırttı!

Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliği, geçtiğimiz cuma günü Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile resmen sona erdi.

Geçen Nisan ayında nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerinin ardından tek celsede boşandı.

Takıları Mehmet Dinçerler'e geri vermeyen Hadise'nin, evliyken iş insanına yüklü miktarda borç para verdiği öğrenilmişti.

Biten evliliğin ardından şoke eden bir iddia daha ortaya atıldı. Mehmet Dinçerler'in, Hadise ile yaşadıkları evden ayrılırken değerli gördüğü eşyaları kaçırdığı gündeme geldi.

2. Sayfa programının iddiasına göre, Dinçerler, Hadise ile ayrılma kararı aldıktan sonra evdeki gümüş tepsiyi ve robot süpürgeyi aldı.

Ayrıca Mehmet Dinçerler'in, oyuncu İbrahim Çelikkol'dan kiraladığı evin 6 aylık kirasını ve depozitosunu da ödemediği iddialar arasında.

Zor durumda kalan Hadise'ye Çelikkol destek verdi. Yakışıklı oyuncu, ünlü şarkıcıya istediği kadar evde oturabileceğini söyledi.