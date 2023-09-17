Hadise başörtülü hayranını sahneye aldı
Ünlü şarkıcı Hadise, konserine gelen başörtülü genç hayranını sahneye davet ederek duygusal anlar yaşadı.
Hadise, dün geceki konserinde başörtülü hayranını sahneye çıkardı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı paylaşımına "Fotoğrafa baktığınızda aslında ne kadar aynı olduğumuzu anlayabiliyor musunuz? İnsan ve kadın" notunu düştü. Hayranı ünlü şarkıcıya yüzüğünü hediye etti.
Hem özel hayatı hem de şarkılarıyla gündem olan Hadise konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Gaziantep'te konser veren Hadise Ayşegül adındaki bir hayranını sahneye çıkardı. Hayranıyla duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcı o anları Instagram hesabından yayınladı.
"NE KADAR AYNI OLDUĞUMUZU ANLAYABİLİYOR MUSUNUZ?"
Yıldı şarkıcı "Dün akşam seyirci arasında Küçük Bir Yol şarkım çalmaya başladığında Ayşegül'ü gördüm. Küçük Bir Yol şarkımla olan derin bağını hissettim ve gel yanıma dedim. Fotoğrafa baktığınızda aslında ne kadar aynı olduğumuzu anlayabiliyor musunuz? İnsan ve kadın. Ayşegül; 'Ben de hep sıfırdayım' dedi tam şarkımızın o kısmında. Birkaç şey daha söyledik birbirimizin kulağına sarıldık, ağladık ve şarkımızı birlikte söyledik. Bana parmağındaki yüzüğü hediye etti Ayşegül ve o yüzük hala parmağımda. Biz aslında bir şarkıyla neler yaşamışız, hissetmişiz. Müzik, sanat hep olsun, bizleri duygularımızla böyle bir araya getirsin. Ayşegül, Hadise fark etmez. Hepimiz çok özeliz ve kendi küçük yolumuz ilerliyoruz" dedi.
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