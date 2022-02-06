Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün acı günü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere'de yaşayan Kore gazilerinden Ali Büyüküstün, 93 yaşında yaşamını yitirdi.
Magazin 06.02.2022, 17:41
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün dedesi Salih Serdar Büyüküstün'ün babası Değirmendereli Kore Gazisi Ali Büyüküstün vefat etti. Kore Gazisi, Değirmendere Garipler Mezarlığı'nda toprağa verildi.Gölcüklü 4 Kore gazisinden birisi olan Ali Büyüküstün, ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’ün dedesi Salih Serdar Büyüküstün’ün babasıydı.
Ali Büyüküstün, Değirmendere Merkez Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Tuba Büyüküstün de cenaze törenine katılanlar arasındaydı. Kore Gazisi Ali Büyüküstün, Değirmendere Garipler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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