Güzel oyuncu Simay Barlas sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Sevgilisiyle yeni yılı Paris'te karşılayan Simay Barlas, birlikte çekilen fotoğraflarını ilk kez Instagram'dan yayınladı.
Magazin 03.01.2022, 15:08 03.01.2022, 15:15
Show TV'nin sevilen dizisi 'Aziz'de 'Efnan' karakterini canlandıran Simay Barlas (23), yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında Soner Korkmaz ile birlikte Yeniköy'de objektiflere yansıyan Barlas, gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyememişti.
"Benim dünyam!"
Aşıklar, Paris'in en güzel caddesi olarak gösterilen Şanzelize Bulvarı'nda el ele objektif karşısına geçti. O anları da takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine İtalyanca, "Benim dünyam..." notunu düştü. Ardından soluğu Milano'da alan çift, romantik tatillerini sürdürüyor.
Oyuncu Simay Barlas, bir dönem İdris Nebi Taşkan, Ekin Mert Daymaz ve Onuralp Bitim gibi isimlerle aşk yaşamıştı.
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