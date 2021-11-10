Gurme Vedat Milor'un Z kuşağı paylaşımı sosyal medyada olay oldu
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Vedat Milor, son paylaşımıyla takipçilerini güldürdü. Milor bir takipçisinin kendisine attığı mesajı paylaştı.
Magazin 10.11.2021, 10:44
Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelen Vedat Milor, son paylaşımıyla yine takipçilerini güldürmeyi başardı.
'Z KUŞAĞI İLE OLAN DİYALOĞUMU...'
Sosyal medyada kendisine gönderilen bir mesajı paylaşan Milor, şunları kaydetti:
'Z kuşağı ile olan diyaloğumu formülize etmem gerekirse, iki şekilde gerçekleşiyor. Kamuya açık mecralarda bana: "Boomer!" Kamuya kapalı mecralarda bana:''Z kuşağı ile olan diyaloğumu formülize etmem gerekirse, iki şekilde gerçekleşiyor. Kamuya açık mecralarda bana: "Boomer!" Kamuya kapalı mecralarda bana:'
Milor'un paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Takipçileri, "Sizin kuşaklar üstü olduğunuza kanaat getirdim", "Vedat bey siz asla boomer değilsiniz..." yorumları yaptı.
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