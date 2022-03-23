Gülseren Budayıcıoğlu paylaştı! İşte Kırmızı Oda'nın gerçek Tuna'sı
Gülseren Budayıcıoğlu, dizide yer alan 'Tuna' karakterinin gerçek kimliğini takipçileriyle paylaştı.
Kitaplarının diziye uyarlanması ile sık sık gündeme gelen Psikiyatr-yazar Gülseren Budayıcıoğlu, Kırmızı Oda dizisindeki 'Tuna' gerçek kimliğini Instagram hesabından "Çok sevdiğim sekreterim ve can arkadaşım Tuna" sözleriyle açıkladı.
Kitaplarından yola çıkılarak televizyona uyarlanan Masumlar Apartmanı, İstanbullu Gelin, Camdaki Kız ve Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda gibi dizilerle bilinen Psikiyatr-yazar Gülseren Budayıcıoğlu, TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisiyle ilgili bir gerçeği paylaştı.
Gülseren Budayıcıoğlu, dizide yer alan 'Tuna' karakterinin gerçek kimliğini, Tuna Ünsal'ın fotoğrafını, Instagram takipçileriyle paylaştı.
Budayıcıoğlu paylaşımında, "Bu da benim çok sevdiğim sekreterim ve can arkadaşım Tuna. Onunla çok uzun yıllarımız beraber geçti. Kitaplarımda, kitaplardan televizyonlara uyarlanan dizilerimde hep onu, onunla olan güzel arkadaşlığımızı anlattım sizlere. Gözleri hep hayat dolu, cıvıl cıvıl bakan Tunam, seni çok seviyorum..." ifadelerini kullandı.
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