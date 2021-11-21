Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Camdaki Kız itirafı

Bloomberg HT'de yayınlanan Fatih Altaylı ile Bire Bir, programına konuk olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kitaplarından yola çıkılarak televizyona uyarlanan Masumlar Apartmanı, İstanbullu Gelin, Camdaki Kız ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerle bilinen Psikiyatr-yazar Gülseren Budayıcıoğlu, Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Budayıcıoğlu, 'Kitabımı okuyan yapımcılar sık sık 'bunu dizi yapalım' teklifiyle geldiler. 'İstanbullu Gelin'in çok sevilmesi ve Emmy adayı olması motivasyonumu artırdı. 'Kırmızı Oda'da benim çok çalışmam gerekiyor. Bir senaristin tek başına yazabileceği dizi değil. Binnur Kaya'ya 'Böyle devam edersen seni kliniğe alacağım' diyorum' ifadelerini kullandı.

'CAMDAKİ KIZ'IN YAŞADIKLARI DAHA KÖTÜ'

'Camdaki Kız'da o kızın çektikleri asabımı bozuyor' diyen Altaylı'ya yanıt veren Budayıcıoğlu, yaşanılan gerçek hikayenin diziden çok daha ağır ve travmatik olduğunu söyledi.