Gülşen 'Sen Affetsen Ben Affetmem'i yorumladı
Bergen’in şarkılarını müzik dünyasının ünlü isimlerinin yorumlayacağı saygı albümünde Gülşen de yorumuyla yer alacak.
Magazin 21.03.2022, 18:21
Ünlü popçu, proje için Bergen’in en sevilen şarkılarından “Sen Affetsen Ben Affetmem”i yorumladı. Albüm, şubat ayı sonunda Yaşar Kekeva Plakçılık ve Orchestra Content etiketiyle müzikseverlerle buluşacak.
Eşiyle birlikte kaydetti
Son dönemde sahne performanslarının yanı sıra kostümleriyle de adından sıkça söz ettiren Gülşen, Bergen’e saygı albümünde seslendirmek için “Sen Affetsen Ben Affetmem” şarkısını seçti. Ünlü popçu, geçtiğimiz günlerde stüdyoya girdi ve şarkıyı yorumlayarak kayıtları tamamladı. “Sen Affetsen Ben Affetmem”in düzenlemesini ise daha önce de Gülşen’in birçok eserinin aranjörlüğünü üstlenen eşi Ozan Çolakoğlu yaptı.
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