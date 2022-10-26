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Gülşen'in "yurt dışına çıkış yasağı" şartlı olarak kaldırılacak

Şarkıcı Gülşen hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı, 250 bin liralık güvence bedelini yatırması halinde kaldırılacak.

Magazin 26.10.2022, 21:00
Gülşen'in "yurt dışına çıkış yasağı" şartlı olarak kaldırılacak

Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 21 Ekim'deki ilk duruşmada müvekkili hakkında verdiği yurt dışına çıkış yasağının devamına yönelik karara itiraz etti.

İtirazı inceleyen İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, savunmasının alınması, duruşmalara katılma zorunluluğunun kaldırılması ve adli kontrol tedbirlerine riayet etmesi dikkate alındığında, ileride telafisi imkansız ve güç zararlara yol açmaması için sanık hakkında verilen yurt dışı yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Avukatın itirazını kabul eden mahkeme, Çolakoğlu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının, "güvence miktarını yatırması" şartıyla kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanığa 250 bin lira olarak belirlenen güvence miktarını yatırması için 2 hafta süre verdi. Sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı, bu miktarı yatırdığını gösteren makbuzu mahkemeye sunduğunda kaldırılacak.

Davanın geçmişi

Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 25 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Çolakoğlu’nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos'ta Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 48 sayfalık iddianamede, aralarında Kadın ve Demokrasi Vakfının da bulunduğu 702 müşteki yer alıyor.

Gülşen Çolakoğlu'nun savunmasına da yer verilen iddianamede, sanığın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın ilk duruşması 21 Ekim'de İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılmış, sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına, ikametine en yakın karakola imza atması şeklindeki adli kontrol tedbirinin ise kaldırılmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA
#Gülşen #Yurt Dışı Yasağı
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