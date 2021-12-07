Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu hali sosyal medyanın diline düştü
Birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettiren Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu hali sosyal medyada çok konuşuldu.
Magazin 07.12.2021, 09:24
Modacı Gülşah Saraçoğlu sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
Birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettiren Gülşah Saraçoğlu'nun değişimi ise görenleri çok şaşırttı.
Onu ekranlardaki fit hali ile tanıyanlar geçmişteki kilolu halini görünce Gülşah Saraçoğlu'nu tanıyamadı.
İşte sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla ilgi odağı olan Gülşan Saraçoğlu'nun kilolu hali...
Snob Magazin
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