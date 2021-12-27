Gülçin Ergül psikolojik destek almaya başladı

Hepsi grubunun eski solistlerinden Gülçin Ergül korkunç bir kaza yaşamış ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı kazada kaybetmişti. Zor günler geçiren ünlü şarkıcı psikolojik destek almaya başladı.

Büyük acı yaşayan Gülçin Ergül’ün psikoloğuyla haftada 3 gün görüştüğünü öğrendim. Bu zor dönemde anne ve babası da Ergül’ü bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Kaynak: Hürriyet