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Gülce Lina Elüstü'nden örnek davranış

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden sonra depremzedelere yardıma koşanlar arasında Gülce Lina Elüstü de vardı. Elüstü, depremin ilk gününden bu yana yardım kampanyalarında aktif rol aldı.

Magazin 06.03.2023, 19:10 06.03.2023, 19:19
Gülce Lina Elüstü'nden örnek davranış

Beyond Brand Consultancy'nın kurcusu ve marka yöneticisi Gülce Lina Elüstü, deprem haberini aldıktan sonra hızla organize oldu ve yakın arkadaşlarıyla birlikte afet bölgelerine göndermek üzere çadır tedarik etmeye başladı. 

Elüstü, Türkiye In Style dergisine konuştu.

İşte Elüstü'nün dergiye verdiği röportajı: 

Sizce bir kadını öncü yapan şey nedir?

- Öncü kadın sıfatını hak etmiş olmanın mutluluğunu yaşarken, reçetesinin pek kolay olmadığını söyleyebilirim. Öncü kadın olmak her anlamda zor ama öncü ruhlu bir kadın, kolay olanı pek de istemez zaten. Öncü kadın demek fark yaratmak, cesur adımlar atmak, bu adımlardan korkusuzca emin olmak, kendine güvenmek demek. 

Cesaretle harmanlaşmış samimiyet, biraz dik kafalılık, biraz da sınır tanımamak demek. Meraklı, öngörülü, adaletli, vizyoner olmak, elinin değdiği yere değer katmak demek. Farklı fikirlerin peşinden koşmak can kulağıyla dinlemek, soruna  mesai harcamak, yerine çözüme kafa yormak demek. Disiplinli olmak, en önemlisi de sorumluluk ve vicdan sahibi ahlak sahibi olmak demek. 

Afet bölgelerine çadır tedarik etme ve bağış toplama sürecini sizden dinleyelim. Hızla organize olmayı nasıl başardınız?

- Günlük hayatımda da her konuda hızlı düşünüp hızlı aksiyon alan biriyim. Yakın çevremde, "Bir afet bir felaket, yardım eli uzatılacak bir yer varsa Lina mutlaka aktiftir. En doğru bilgilere ve kontaklara sahiptir" algısı oturdu. Elim kolum biraz uzun, bunun çok faydası oluyor. Arkadaşlarım da kendim gibi olunca, eller birleşince, yükler hafifliyor. Bugünlerde tanıdığım tanımadığım yardımseverlerle depremden etkilenen illerimize çadır ve konteyner yardımı yapıyoruz. Yiyecek, giyecek, barınma, sağlık tedavisi gibi sorunlara gücümüz yettiğince çözüm üretiyoruz. Hızlı organize olma konusunda bilinç, koordinasyon ve iletişim en önemli rolleri paylaşıyor. İletişim zaten uzmanlık alanım, kriz yönetimi becerisi de bu gibi durumlarda artı oluyor. 

Bu yolda sizi en çok neler zorladı?

- Hangisinden başlasam.. her gün artan çadır maliyetleri, çadır üreticisi aramayı bırakıp üreticimize kaynakçı aramaya başlamamız, susmayan telefonlarımız, lojistik, kurulum, koordinasyon süreci... Hiçbiri kolay olmadı. Aldığımız sorumluluk büyük, çok iyi yönetebiliyor olmak gerek. Örneğin imalat süreci bittikten sonra çadır depoda yarım saat bile beklemeden yola çıksın istiyoruz. Çıkmadığı her saat, her dakika, her saniyeyi ciddi bir kayıp olarak nitelendiriyorum. Böyle bir lüksümüz yok, olmamalı. depremden kurtulan ama soğuktan hayatını kaybeden insanlar oluyor. Elimizde böyle bir yardım varken o hayati riskin yükü altına girilemez. Çok şükür karşımıza çıkan üreticiler de bunun bilincinde insanlardı. Bir lokma yemeden, uyku uyumadan 7/24 üretim yaptılar. Olabilecek en hızlı şekilde, en verimli üretim sağlandı. Afet bölgesi koordinasyon ekipleri, belediye, valilik, AFAD, her tarafla koordineli olarak ilerledik. 

Deprem bölgelerine ve depremzedelere yardım konusunda nasıl bir yol izlenmeli?

- ülke olarak çok zorlu bir ay geçirdik. En kısa ay olan şubat en büyük acıları yaşattı bize. Belki yoruldunuz belki tükendiniz, belki psikolojiniz alt üstü oldu, yediğiniz lokmadan, yattığın yataktan utandın. Fakat bana göre asıl zor zamanlar şimdi başladı. Önümüzdeki süreçte mühim olan, bilinçli yardımların sürekliliğidir. İnsanların evleriyle birlikte dünyaları balarına yıkıldı. Büyük bi travma yaşamakla birlikte milyonlarca insan evsiz, işsiz kaldı. Onların artık her şeyden çok istihdama, eğitim burslarına, psikolojik ve fiziksel tedavi giderlerinin, barınma giderlerinin karışlanmasına ihtiyaçları var. Yerel üreticinin elindeki son hasadı olmaktan tutun hayvancılık yapan köylülere yem desteğine, eğitim burslarından askıda kira desteğine kadar sürdürülebilir bir kalkınma planıyla, küçük büyük demeden herkes çorbaya bir tutam tuz atabilir. 

Çevresine fayda sağlamak isteyip nereden başlayacağını bilmeyenlere öneriniz nedir?

- İlk adım hangi alanda verimli olabileceklerini keşfetmeleri. Maddi yardım, manevi yardım, fiziki yardım, yardıma vesile olma... Herkesin verim sağlayabileceği alanlar var. Bir veya birkaç sivil toplum kuruluşuna üye olarak ihtiyaç anında yardımlarda daha etkin rol oynayabilirler. Arama kurtarma, ilk yardım eğitim gibi hayat kurtaran eğitimler almak, ihtiyaç anında yine ciddi fayda sağlayabilir. Biz kendi hayatımızı değiştirebilecek haysiyete sahip, iyi kalpli, bilime inanan insanlarız. Hatırlatmak isterim birinin hayatına dokunduğumuz zaman sadece onun hayatına dokunmakla sınırlı kalmayız, tüm yaşamı boyunca ondan etkilenen herkesi etkileriz. Hiçbir eylem küçük değildir. 

#Gülce Lina Elüstü
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