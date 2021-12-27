Gözde çift Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı bitti

2. Sayfa'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde ayrılan çift yakın çevresine 'Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok' sözleriyle ilişkilerinin bittiğini duyurdu.

Nasıl başladı, nasıl bitti?

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin, 5 yıllık ilişkileri sürpriz bir şekilde bitti. Tanrısevsin'e ait her şeyi silen Oğuzhan Koç kısa bir süre sonra Demet Özdemir ile görüntülendi.

İlk başlarda aşk yok diyen ikili daha sonra aşkı kabullendi. Yeni yılı Alaçatı’daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmek zorunda kaldı. Özdemir yaptığı açıklamada, “Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık” dedi. Oğuzhan Koç da Instagram’da yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğruladı.

İki yakın arkadaştı

Yakın arkadaş olan Demet Özdemir ve Yağmur Tanrısevsin’in arası Oğuzhan Koç yüzünden bozuldu. Tanrısevsin, ikilinin Gizli Kalsın’da görüntülenmesinin ardından Özdemir’i sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Tanrısevsin’in ardından Özdemir de arkadaşını sildi.