Görenler tanıyamıyor! Survivor yarışmacısının inanılmaz değişimi

Survior yarışmasında adını duyuran 1984 doğumlu Fenerbahçeli milli atlet Nagihan Karadere son dönemde yaşadığı değişimle ağızları açık bıraktı. Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Nagihan Karadere'nin Survivor'daki görüntülerinden eser kalmadı.

Yarışmadan elendikten sonra bir dizi estetik operasyon geçirerek büyük bir değişim geçiren milli atlet Karadere, son olarak sarı olan saçlarını pembeye boyatarak eski görüntüsünden eser bırakmadı.

"HER ZAMAN DEĞİŞİKLİK İYİDİR"

Hayat felsefesini sürekli değişim üzerine kuran Nagihan Karadere, son görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak hayranlarını şaşırtmayı da ihmal etmedi. Karadere, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Yepyeni bir ben. Her zaman derim, 'Değişiklik iyidir' diye... Pembiş saçlarımla kaldığımız yerden devam..." ifadelerini kullandı.

SURVIVOR'A DAMGA VURAN İSİM: NAGİHAN KARADERE

Survivor'da 2 kez boy gösteren Nagihan Karadere, 2018'e damga vuran yarışmacılardan oldu. İsmi Survivor'la özleşleşen Nagihan Karadere, yarışmada yaptıkları ve performansıyla Survivor'a adını altın harflerle yazdırmayı başardı.