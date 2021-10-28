Google'den beklenmedik hata! Gigi Hadid ve Hadise'yi karıştırdı

Google'da yaşanan karışıklık sosyal medyanın gündemine oturdu. Hadise ve dünyaca ünlü model Gigi Hadid'in karıştırılması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Mynet'in aktardığına göre, Gigi Hadid'in görsellerinin arasında Hadise'nin fotoğrafı çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcıları durumu tiye alıp 'Hadise Hadid' yorumunda bulundu.

Fotoğrafla ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Fotoğrafların birleşik olarak paylaşıldığı, Hadise'nin fotoğrafının tek başına çıkmadığı görüldü.