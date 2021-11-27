Göksel köy hayatını bıraktı
İki yıldır köyde yaşayan şarkıcı Göksel, işleri nedeniyle İstanbul'a geri döndü.
Magazin 27.11.2021, 17:57
Pandemi döneminin en başında İstanbul'u terk eden ünlü şarkıcı Göksel, yaklaşık iki yıldır Fethiye'de, aldığı köy evinde yaşıyordu.Koronavirüs olmaktan korktuğu için köyünden çıkmayan ünlü şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
"ÖZLEMİŞİM"
Göksel, "Pandemi nedeniyle Fethiye'de köy hayatı yaşamaya başlamıştım ama işlerim nedeniyle yeniden şehre dönmek zorunda kaldım."KAPATTIM KÖY EVİNİ"
Köydeki evi şimdilik kapattım. Bu arada İstanbul'u, kent yaşamını ve sahneleri çok özlemişim." dedi.
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