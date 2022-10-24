Gökhan Özoğuz kanser tedavisi gören kardeşi hakkında açıklama yaptı

Athena grubunun gitaristi ve Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan Özoğuz’un bir süredir lenfomaya ile mücadele ettiği öğrenilmişti.

Gazeteci Arif Hür, "Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği konuşuluyor. Özoğuz, aile fertlerinin ve sevenlerinin büyük desteğiyle bu hastalığı atlatmaya çok yakın.

Doktorundan onay çıktığı takdirde de hayranlarını sahnelerde coşturmaya kaldığı yerden devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

Bütün bu gelişmelerin ardından Gökhan Özoğuz, kardeşi Hakan Özoğuz'un son durumunu açıkladı.

"HAKAN İYİ, SIKINTI YOK"

Bandırma Füze Kulübü’nün galasına katılan Gökhan Özoğuz, "Hakan iyi…. Zaten 10 senedir hep böyle bir hastalığı vardı. Bunun değişik bir türüydü. 10 senedir hiçbir hareketlilik yoktu. İddia edilecek bir şey değil ama 3. aşıyı olduktan 2 ay sonra aşırı agresif bir forma geçti.

Tedaviye başladı, sıkıntısı yok. Sadece tedavi olacak bitecek inşallah, öyle umuyorum” diye konuştu.