Gökhan Çıra'dan şaşırtan Selin Ciğerci açıklaması

Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile evliliğini 9 Eylül tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davayla 15 dakika içerisinde bitirdi.

Kendi kozmetik markası bulunan Ciğerci boşandıktan sonra eski eşiyle iş ilişkilerinin devam ettiğini açıklamıştı. Ancak çiftin kozmetik şirketlerindeki ortalıkları son buldu.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Çıra, bir açıklama yayınlayarak eski eşiyle aralarındaki tüm bağları kopardığını duyurdu. Çıra, paylaşımında "Selin Ciğerci ile olan iş ortaklığım ve arkadaşlık ilişkim bugün itibari ile tamamen bitmiştir. Kendisine yeni hayatında başarılar, sağlık ve huzur dilerim" dedi.

İkilinin boşandıkları dönem kazançları gündeme gelmişti. Çift boşanırken kazandıkları parayı yarı yarıya bölüştüklerini söylemişti.

Snob Magazin