Gökhan Alkan-Nesrin Cavadzade cephesinde flaş gelişme!

Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın ayrıldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıl sade bir törenle nişanlanan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın bu yaz evleneceği konuşuluyordu.

Ancak Cavadzade ve Alkan'ın evlilik kararı almasının ardından mutluluğu kısa sürdü. Ünlü çift, ilişkilerini noktalama kararı aldı.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ, TAKİBİ BIRAKTI

İlk hamle Alkan'dan geldi ve eski aşkını sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Nesrin Cavadzade'nin de Gökhan Alkan ile birlikte yer aldığı fotoğrafları sosyal medyadan kaldırması ve eski sevgilisini takibi bırakması bir aşkın daha sona erdiğini gözler önüne serdi.