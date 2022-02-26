Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy dünyaevine girdi

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Evlendi Alaçatı‘da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle evet diyen çiftin mutluluğu kameralara yansıdı.

Gökçe Bahadır’ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaparken; Emir Ersoy’un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu.

Züleyha Kuru imzalı gelinlik ve damatlıkla göz kamaştıran çift, Gökçe Bahadır’ın devam eden dizisi sebebiyle balayına çıkamayacak.