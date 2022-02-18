Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy nikah masasına oturacak

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yıldızı Gökçe Bahadır, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Emir Ersoy'la nihah masasına oturacağını açıkladı. Ünlü oyuncu, gelinliğinin henüz hazır olmadığını söyledi.Habertürk’te yer alan habere göre, kuaförden çıkarken görüntülenen Bahadır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Düğün tarihini açıkladı

Özel hayatıyla ilgili konuşan Gökçe Bahadır, "Evet arkadaşlar, 25 Şubat'ta düğünümüz var. Hazırlıklar var, çok heyecanlıyız. Malum işler güçler de var. Yoğun bir koşturma içine girdim" dedi.

Sürpriz evlilik teklifi

Çok özel bir evlilik teklifi aldığını ifade eden Bahadır, "Evet, her şey gönlüme göre oldu ancak adı üstünde; 'özel'... 14 Şubat Sevgililer Günü'de sette çalışıyordum. Tabii ki bana da sürpriz oldu" açıklamasını yaptı.

"Hala gelinliğim hazır değil"

İş yoğunluğu sebebiyle henüz gelinliğinin bile hazır olmadığını belirten ünlü oyuncu, "Arkadaşlar gelinliğim bile hazır değil. Hala yemek arasında gelinlik bakıyorum. İnşallah beğendiğim bir şeyi giyeceğim" şeklinde konuştu.