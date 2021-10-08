Genç yaşta kanserle mücadele eden ünlü oyuncudan haber var

Son olarak Arka Sokaklar dizisi ile izleyicinin karşısına çıkan Boğaç Aksoy, kök hücre tedavisine başlayacağını duyurarak, tedavinin detaylarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Aksoy, 'Kök hücre tedavisine az kaldı. Sakallara bıyıklara yeniden veda edecek olsam da daha güçlü yeniden çıkacak hiçbir şey için can sıkmayın canlar. Bunlar basit şeyler.. Tedavisi devam eden arkadaşlar korkmadan savaşmaya devam' ifadelerini kullandı.

Kaynak: KARAR