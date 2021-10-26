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Genç oyuncu hakkında çıkan öldü haberlerine isyan etti

Geçtiğimiz aylarda lenfoma kanserine yakalanan ve tedavisi için ekranlara ara veren Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla hakkında çıkan “öldü” haberlerine isyan etti.

Magazin 26.10.2021, 17:30
Genç oyuncu hakkında çıkan öldü haberlerine isyan etti

Fenomen dizi Arka Sokaklar’da Volkan Komiser rolüyle tanınan genç oyucu Boğaç Aksoy, geçtiğimiz mayıs ayında lenf kanserine yakalandığını duyurmuştu. Kemoterapi gören oyuncunun tedavisi, koronavirüse yakalandığı için yarım kalsa da koronavirüsü atlatır atlatmaz kök hücre tedavisine devam edecek.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve tedavisiyle ilgili süreçleri takipçileriyle paylaşan Boğaç Aksoy, hakkında çıkan öldü iddialarına isyan etti. Sosyal medyada öldüğüne dair çıkan haberleri yalanlayan Boğaç Aksoy, “Arkadaşım böyle şeyler yazmayın yanlış böyle yazılar çok şükür ben gayet iyiyim bir gazete de haber geçmiş aile dostlarımız ailemizi arıyorlar telaş etmişler lütfen böyle hassas bir dönemde çok yanlış” açıklamasında bulundu.

#Boğaç Aksoy #kanser
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