Genç oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve televizyon alanındaki çalışmalarıyla tanınan aktris Beatriz Álvarez-Guerra, geçirdiği trafik kazası sonucu 28 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu ve erkek arkadaşı, Galiçya'da Loureiro kasabası yakınlarındaki virajlı bir yolda arabalarıyla ilerlerken, keskin bir virajda arabanın yoldan çıkmasıyla yakındaki bir nehre uçtu.

Beatriz Álvarez-Guerra, araç nehre battıktan sonra araçtan çıkamadığı için boğularak öldü. Aracın düştüğü yüksekliğin yaklaşık on metre olduğu belirtildi. Arabayı kullanan erkek kardeşi sağ kurtuldu.

Sivil Muhafızlar'ın bildirdiğine göre, olay bu salı günü öğleden sonra meydana geldi ve oyuncunun erkek arkadaşı, araç kullanma izni olmadığı için yol güvenliği ihlali ve kasıtsız adam öldürme suçundan tutuklandı. Adam, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Beatriz Álvarez-Guerra'nın çok sayıdaki televizyon ve sinema çalışmaları arasında "Los innocents", "El tiempo" kısa filmlerinin yanı sıra "Anclados" dizisi yer alıyor. Sahnede ise "The Legacy" ve "Arab Night" gibi başarılı yapımların bir parçası oldu.