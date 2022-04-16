Gamze Özçelik ayetli paylaşımıyla gönüllerde taht kurdu
Zeynep Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı ayetli paylaşımla gönüllere taht kurdu.
Magazin 16.04.2022, 23:32
Umuda Koşanlar Derneğinin kurucusu Zeynep Gamze Özçelik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topluyor. Yaptığı bağış kampanyalarıyla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine el uzatan Özçelik, bu yıl Ramazan ayında 23 ülkede olacağını duyurmuştu.
Afrika'nın Tanzanya ülkesinde Hz. Hatice Külliyesi için de çalışmalarına ağırlık veren ünlü isim son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kalplere dokundu. Bir caminin önünde poz veren Özçelik, paylaşımına Zümer Suresinin 36'ıncı Ayetinden "Allah kuluna yetmez mi?" sözünü ekledi.
Kaynak: Yasemin
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