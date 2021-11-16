Gamze Erçel Survivor 2022'ye mi katılıyor?

Güzel oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni olan ablası Gamze Erçel, güzelliğiyle kardeşi Hande Erçel kadar dikkatleri üzerine çekiyor.

2019 yılında Caner Yıldırım ile evlenen Gamze Erçel'in, Aylin Mavi adında bir kızı bulunuyor.

Instagram'da 4.2 milyon takipçisi bulunan Erçel, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan 29 yaşındaki Erçel, son olarak hakkında ortaya atılan flaş bir iddiayla gündeme geldi.

ACUN ILICALI İLE EL SIKIŞTI İDDİASI

Magazin D'de yer alan habere göre Acun Ilıcalı, Survivor 2022 kadrosunda yer alması için Gamze Erçel'e teklifte bulundu ve Erçel de bu teklifi kabul etti.

Ayrıca Erçel'in çalışmalara şimdiden başladığı öne sürüldü.