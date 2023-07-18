Fulya Öztürk Umre'den fotoğraf paylaştı
Başarılı Gazeteci Fulya Öztürk bu kez haber sahasından değil Umre'den görüntü paylaştı.
Magazin 18.07.2023, 09:42 18.07.2023, 10:52
Umreye giden Fulya Öztürk, başörtülü fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak "Allah bana da nasip etti… Sabah namazını da kılarak umremi tamamladım. Sabah ezanıyla bambaşka bir atmosfer vardı… Tavaf, say, saç kesimi hepsini yerine getirdim. Allah isteyen herkese nasip etsin. Hamdolsun. Nasip işi" ifadelerini kullandı.
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