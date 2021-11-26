FOX'un iddialı dizisinden final kararı

FOX TV'nin iddialı dizisi ekranda beklenen ilgiyi göremeyince final kararı aldı.

Kanalın Pazar akşamları saat 20:00'da yayınladığı ve ekranda sadece ilk üç bölümü gösterilen Elbet Bir Gün izleyicisine veda ediyor.

Senaryosunu Yusuf Reha Alp'in yazdığı ve Most Prodüksiyon imzalı dizi, Kapadokya’nın bir kasabasında, metruk bir gecekondunun bodrumunda aynı aileye ait beş ceset bulunmasıyla gelişen olayları konu ediniyordu.