FOX'un iddialı dizisinden final kararı
FOX TV'nin yeni yayın döneminde ekrana sürdüğü Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu ve Burak Yamantürk'ün başrolünü oynadığı Elbet Bir Gün, reytinglerde beklenen performansı gösteremeyince erken final yapma kararı aldı.
Magazin 26.11.2021, 17:34 26.11.2021, 17:34
FOX TV'nin iddialı dizisi ekranda beklenen ilgiyi göremeyince final kararı aldı.
Kanalın Pazar akşamları saat 20:00'da yayınladığı ve ekranda sadece ilk üç bölümü gösterilen Elbet Bir Gün izleyicisine veda ediyor.
Senaryosunu Yusuf Reha Alp'in yazdığı ve Most Prodüksiyon imzalı dizi, Kapadokya’nın bir kasabasında, metruk bir gecekondunun bodrumunda aynı aileye ait beş ceset bulunmasıyla gelişen olayları konu ediniyordu.
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