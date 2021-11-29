FOX'un iddialı dizisi final yapıyor
Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri daha ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Son olarak FOX TV'nin yeni dizisi Misafir için final kararı alındı.
Magazin 29.11.2021, 14:30
FOX'un yeni sezondaki iddialı dizisi Misafir, 11 Kasım'da ekran yolculuğuna başlamıştı. Japonya'da ses getiren Oasis dizisinden uyarlaması olan Misafir, ekrana geldiği perşembe akşamları istenilen reytinglere ulaşamadı.
YÜKSEK REYTİNGLERE ULAŞAMADI
Medyapım imzalı dizi, geçtiğimiz hafta ekrana gelen 3. bölümüyle reyting gruplarında ilk 10 yapım arasına giremedi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hazal Kaya (Güneş), Buğra Gülsoy (Erdem) ve Ozan Dolunay'ın (Giray) başrollerini paylaştığı Misafir dizisi için erken final kararı alındı. Misafir dizisi 5. bölümde ekrana veda edecek.
Dizinin final bölümü 9 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek.
Kaynak :Cumhuriyet
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