Forbes 2021'in en çok kazanan sanatçılarını açıkladı

Dünyaca ünlü Forbes dergisi 2021'in en çok kazanan sanatçılarını açıkladı. Yüzüklerin Efendisi serisinin yönetmeni Peter Jackson, verilere göre 2021’in en çok kazanan sanatçısı oldu. Jackson, Steven Spielberg ve George Lucas’ın ardından milyarder yönetmenler arasında yer aldı.

NTV'de yer alan habere göre; müzik kataloglarını kısa bir süre önce satan Bob Dylan, Paul Simon ve Bruce Springsteen listede yer alırken; Springsteen, müzik kataloğunu Sony Music’e 500 milyon dolara satarak listede ikinci sıraya oturdu. Listede ayrıca kısa bir süre önce Paramount+ ile 900 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan South Park’ın yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone da yer alırken müzisyenler Kanye West ve Jay-Z ile birlikte Dwayne Johnson da sıralamada üst noktalarda yer aldı.

EN ÇOK KAZANAN KADIN REESE WITHERSPOON

Listede 12’inci sırada yer alan ve 'en çok kazanan kadın sanatçı' olan Reese Witherspoon’un ise yapım şirketi Hello Sunshine aracılığıyla 115 milyon dolar gelir elde ettiği kayıtlara geçti.

Öte yandan Friends’in yaratıcılarından Marta Kauffman ortaklarıyla birlikte 17’nci sırada yer alırken Bridgerton isimli dizinin yapımcısı Shonda Rimes da 81 milyon dolarla 18’inci sıraya oturdu.

Geçen yıl müzik kataloğunu satan Red Hot Chili Peppers ise 11’inci sırada yer aldı.