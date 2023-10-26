Filistinli ünlü kardeşlere ölüm tehdidi

Uzun yıllardır Filistin'e verdikleri destekle bilinen ünlü modeller Bella Hadid ve Gigi Hadid, İsrail'in hedefi oldu.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırımda bulunan İsrail, ara vermeksizin devam ettiği saldırılarında 7 bine yakın Filistinliyi katletti. Büyük bir insanlık kıyımına imza atan, ateşkes çağrılarına kulak tıkayan İsrail, katliama karşı sesini yükseltenlere karşı karalama operasyonlarına da imza atıyor.

Resmi sosyal medya hesaplarını, kendilerine destek veren Batılı medya kuruluşlarıyla güçlendiren İsrail adeta bir cadı avı başlatmış durumda. İsrail'in katliamlarına sessiz kalmayanları itibarsızlaştırmaya çalışan İsrail, Siyonist rejimin insanlık suçlarına karşı gelen herkesi Yahudi düşmanı olmakla suçluyor.

HADİD KARDEŞLERDEN FİLİSTİN'E DESTEK

Uzun yıllardır Filistin halkına özgürlük çağrılarına ara vermeyen, Filistin asıllı dünyaca ünlü modeller Gigi Hadid ve Bella Hadid, İsrail'in katliamlarıyla ilgili ilk günden bu yana sesini yükselten isimlerden. Filistin asıllı ünlü süper model Bella Hadid, İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırılarda sesini ilk yükselten isimlerdendi. Ünlü model Bella Hadid, yaşanan çatışmalar için "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler!" ifadelerini kullanmıştı.

28 yaşındaki Gigi Hadid ise geçtiğimiz günlerde İsrail ile ilgili açıklama yaparak "Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor" açıklamasında bulunmuştu.

İSRAİL GİGİ HADİD'İ HEDEF GÖSTERDİ

Gigi Hadid, Hamas'ın operasyonunun ardından Filistinli veya İsrailli olsun hiçbir masum sivilin kurban olmayı hak etmediğini söylemişti. Buna ek olarak "Filistin mücadelesine ve işgal altındaki hayata derin bir empatim var" diyerek Filistinlileri desteklediğini de belirten Gigi, İsrail'in resmi Instagram hesabından hedef gösterildi.

Gigi Hadid'in paylaştığı "İsrail hükümetini kınamak Yahudi düşmanlığı değildir, Filistinlileri desteklemek de Hamas'ı desteklemek değildir" mesajına İsrail resmi hesabı skandal bir saldırıda bulundu.

"GEÇEN HAFTA RAHAT UYUDUN MU GİGİ?"

İsrail hükümeti resmi sosyal medya hesabı, Gigi Hadid'i etiketleyerek "Geçen hafta rahat uyudun mu Gigi? Yoksa Yahudi bebeklerin evlerinde katledilmesine göz yumuyor musun? Sessizliğin nerede durduğunu çok net ortaya koydu. Seni görüyoruz" ifadelerini kullandı.

HADİD KARDEŞLERE ÖLÜM TEHDİTLERİ YAĞDI

Hadid ailesi, bu hedef gösterme ardından ölüm tehditleri almaya başladığını açıkladı. Gelen tehditler nedeniyle telefon numaralarını değiştirdikleri açıklayan Hadid ailesi, numaralarının Filistin karşıtları tarafından internete sızdırıldığını söyledi. Ailenin e-posta, sosyal medya ve telefonla tehdit edildiği vurgulanırken baba Muhammed Hadid'in tehditler nedeniyle ABD güvenlik teşkilatı FBI'ya başvurduğu belirtildi.