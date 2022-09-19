Ferdi Tayfur kızının nişanına neden katılmadı?

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa’dan evlenme teklifi almıştı. Önceki gün Four Seasons Hotel’de arkadaşlarıyla yemek yerken gelen teklifi kabul eden Tayfur, o mutlu anların fotoğraflarını sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaşmıştı.

Yüzükler takıldı

Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa, dün akşam aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile nişanlanmıştı.

Ferdi Tayfur törene neden katılmadı?

Tuğçe Tayfur, nişan fotoğraflarını da Instagram hesabında paylaşmıştı. Aile bireylerinin yer aldığı karelerde Ferdi Tayfur'un olmaması dikkat çekmişti.

'Beni babamdan istedi'

Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un nişanda olmamasıyle ilgili bir açıklama yayınladı.

ayfur, açıklamada şunları söyledi:

"Babamla ilgili çok mesaj alıyorum. Açıklama yapalım, kaflarda sorular kalmasın. Gildiğiniz üzere babam Marmaris'te yaşıyor. Onun için yolculuk yapmak maalesef bu dönemde pek mümkün olmadığı için Burak Bey ile biz yanına gittik. Önce Burak Bey babamdan istedi yani anlayacağınız. Dün gece her iki ailenin de rızasıyla evliliğe ilk adımı attık. Bizler de babamızı yanımızda görmeyi çok isterdik ama darısı düğüne diyelim."