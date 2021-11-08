Fenomen yarışma programı O Ses Türkiye final mi yapıyor?

O Ses Türkiye, reytinlerde 17. sıraya kadar geriledi.

Bu sezon reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan O Ses Türkiye'nin final yapacağı iddia edildi.

HADİSE'NİN HAYRANLARI HAREKETE GEÇTİ

Bu sezon jüri koltuğunda oturmayan Hadise'nin sevenleri ise, sosyal medyadan manidar paylaşımlar yaptı.

Hadise'nin sevenleri, "Hadise, O Ses Türkiye'yi taşıyordu. Reytinglerdeki düşüşe hiç şaşırmadık" ve "Acun Ilıcalı, Hadise yerine Ebru Gündeş'i seçerek büyük hayata yaptı" yorumlarında bulundu.

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz haftalarda 2. Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, Hadise'nin artık O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyerek Oğuzhan Koç ile bu görev için görüştüğünü açıklamıştı.

Ilıcalı, "O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu" demişti.

Acun Ilıcalı'nın final iddiasına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Snob Magazin