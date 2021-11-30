Fenomen dizi Teşkilat'ın Serdar'ı diziye veda mı ediyor?
TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta geçtiğimiz akşam Serdar'ın kalbi durmuş ve izleyenler adeta şoke olmuştu. Zehra, sevdiği adamın başında gözyaşları dökerken milyonlar yaşanan bu olay sonrası "Teşkilat Serdar öldü mü, Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu, çıktı mı?" sorularını gündeme taşıdı.
Magazin 30.11.2021, 16:35 30.11.2021, 16:33
Yapımda bu hafta yine izleyenleri ekran başına kilitleyen bir bölüm yayınlandı. Sevilen dizinin son sahnesinde Serdar, eskiye dönmek ve büyük planı bozmak için zihninin kontrolünü geri almaya çalışıyor. Ancak verilen ilaç sonrası karakterin kalbi duruyor. Sevdiği adamın başında gözyaşları döken Zehra, Serdar'ı kurtarabilecek mi?
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