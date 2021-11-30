Fenomen dizi Teşkilat'ın Serdar'ı diziye veda mı ediyor?

Yapımda bu hafta yine izleyenleri ekran başına kilitleyen bir bölüm yayınlandı. Sevilen dizinin son sahnesinde Serdar, eskiye dönmek ve büyük planı bozmak için zihninin kontrolünü geri almaya çalışıyor. Ancak verilen ilaç sonrası karakterin kalbi duruyor. Sevdiği adamın başında gözyaşları döken Zehra, Serdar'ı kurtarabilecek mi?