Fenomen dizi Leyla ile Mecnun setinde büyük kriz çıktı
Yıllar sonra Exxen ile yeniden izleyicisiyle buluşan Leyla Mecnun'un dizi setinde büyük kriz çıktı. Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın yardımcı yönetmene telefon fırlattığı söyleniyor.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın yardımcı yönetmene telefon fırlattığı ve bir prodüksiyon görevlisini de azarladığı iddia edildi.
10 yıl aranın ardından dijital platformda yayınlanan Leyla ile Mecnun'un setinde, Ahmet Mümtaz Taylan'ın yardımcı yönetmene telefon fırlattığı ve kendisini sete götürürken yolu biraz uzatan prodüksiyon görevlisini de ağlama noktasına getirene kadar azarladığı iddia edildi.
Yapımcı İsmail İçen, kimsenin setten kovulmayacağını ve Taylan yüzünden iş bırakmayacağını, Ahmet Mümtaz Taylan’a iletti. Karavandaki bu konuşmanın Taylan’ın mikrofonunun açık kalması yüzünden birçok set çalışanının kulaklıklardan da dinlendi.
Ali Atay ve Serkan Keskin’in de yaşanan bu durumlardan dolayı rahatsızlıklarını dile getirmesi üzerine durum Exxen yönetimine iletildi.
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