Fenomen dizi Kırmızı Oda'ya bomba transfer!
Athena grubunun solisti şarkıcı Gökhan Özoğuz, Tv8 ekranlarında yer alan reyting rekortmeni dizi Kırmızı Oda'nın oyuncu kadrosuna katılacak.
Magazin 16.11.2021, 14:17
Son olarak O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Gökhan Özoğuz sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gündeme geliyor.
Gökhan Özoğuz'un Tv8 ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Kırmızı Oda'ya dahil olacağı ileri sürüldü. 52. bölümden itibaren ekranda yer alacak Özoğuz'un Dara isimli uyku problemi çeken birinin canlandıracağı öğrenildi.
Kaynak: Karar
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