Fenomen Dila Tarkan nikah masasına oturdu

Sosyal medya fenomeni Dila Tarkan, iş insanı Dağhan Doğruer ile hayatını birleştirdi. Çiftin ani evliliğinin nedeni belli oldu. İşte detaylar...

Sosyal medyada içerikler üreten Dila Tarkan, iki yıldır Dağhan Doğruer ile aşk yaşıyor. Bir süre önce Miami'ye giden ikiliden sevindiren haber geldi.

BU SÖZLERLE DUYURDU

Dila Tarkan, Sevgililer Günü'nde romantik bir evlilik teklifi aldı.

Sevgilisi Dağhan Doğruer'in teklifine 'evet' diyen Tarkan, o anları 'Her şey tam burada başlamıştı' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

ATİNA'DA EVLENDİLER

Sosyal medya fenomeni Dila Tarkan, yaz ayını beklemeden iş insanı Dağhan Doğruer ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da nikah masasına oturdu.

Çift, nikah fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.