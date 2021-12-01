Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'dan ilk fotoğraf
20 Kasım'da beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır'dan ilk fotoğraf geldi. İnanır'ın zorlu süreci atlattığı ifade edildi.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı.
Arkadaşı tarafından ziyaret edilen İnanır'dan fotoğraf geldi. Paylaşılan fotoğrafta Kadir İnanır'ın keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.
NE OLMUŞTU?
Muğla’nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım’da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. İnanır için uzman kişilerin yer aldığı 6 kişilik ekip oluşturuldu. Aralarında kalp damar, nöroloji, genel cerrah ve beyin cerrahlarının da bulunduğu ekip, İnanır’ı takip etti. Sürekli olarak tetkikler yapılıp, filmler çekildi.
Serviste takibi süren İnanır, 21 Kasım pazar günü akşam saatlerinde aniden beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından önce yoğun bakıma ardından da normal odaya alındı.
Yaklaşık 10 gündür hastanede kontrol altında olan Kadir İnanır'ın bir süre daha hastanede kalacağı öğrenildi.
Usta oyuncu doktoruyla yaptığı görüşmede, '"Sevgi emektir sözünün doğruluğunu bir kez daha anlıyorum" dedi. SEVGİ EMEKTİR!' sözleriyle sevenlerine selam yollamıştı.
Kaynak: HABER3
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