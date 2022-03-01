Fazıl Say'dan Putin'e tepki: 'Orada dur'
Fazıl Say, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer güç açıklamalarına sosyal medyadan sert tepki gösterdi.
Magazin 01.03.2022, 18:17
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer güç açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ordusunun stratejik nükleer gücünü "alarm seviyesine" geçirdiğini açıkladı.
Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından "Nükleer' mi, Orada dur Putin!" paylaşımını yaptı.
Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı;
"Savaş başlattığı, binlerce ölüme sebebiyet verdiği yetmedi! Rus halkı bu çılgınlığın önüne geçsin isterim. Sanatta, sporda , bilimde bu derece derin ve ileri bir toplumdur ruslar. 'Yeter artık Putin' desinler isterim."
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