Faruk Sabancı'nın yeni otomobili servet değerinde
Sunucu Dilay Korkmaz ile yaşadığı aşk ve ve lüks araçlarıyla gündemden düşmeyen DJ Faruk Sabancı, Lamborghini marka yeni aracıyla kameralara takıldı.
Magazin 25.02.2022, 10:43
DJ Faruk Sabancı, önceki akşam Dönerci Serkan çıkışı yakın dostu Norm Ender ile görüntülendi. Sabancı'nın 13 milyon TL değerindeki yeni aracı dikkat çekti.
Yakın dostu Norm Ender ile buluştuklarını söyleyen Sabancı, fazla konuşmak istemedi.
13 MİLYON TL DEĞERİNDE
Faruk Sabancı'nın yeni aracının 13 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.
FARUK SABANCI KİMDİR?
Faruk Sabancı kimdir, nereli, kaç yaşında; Faruk Sabancı, 18 Haziran 1992'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Faruk Sabancı, Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu, Türk DJ.
Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu olan Faruk Sabancı, "Wake Up/ Awaken (Remixed)" isimli albümün sahibidir.
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