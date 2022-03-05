Farah Zeynep Abdullah'tan kıyafetini beğenmeyenlere cevap

Bergen filminin galasındaki yeşil takım elbise tarzındaki kıyafeti beğenilmeyen Farah Zeynep Abdullah, Twitter'dan esprili bir şekilde cevap verdi.

Bergen filminin galasındaki yeşil takım elbise tarzındaki kıyafeti beğenilmeyen Farah Zeynep Abdullah, Twitter'dan "Hani herkesin kıyafetine kimse karışmıyordu?" diye tepki verdi.Başrol oynadığı Bergen filminin galasında giydiği yeşil takımı için eleştirilen Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından, bir dönem 'caps'ler ekonu olan, 'Herkesin kıyafetine herkes karışamaz' videosundaki adamın repliği ile yanıt verdi. Abdullah, kıyafeti hakkındaki yorumlara topluca cevap vererek "Ne oldu ya hani herkesin kıyafetine kimse karışamıyordu" dedi.Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı Bergen filminin galası önceki akşam Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Genç oyuncunun galada giydiği kıyafet ise hiç beğenilmedi.Kıyafeti beğenilmedi, Erik Dalı performansı tam not aldı: Filmin galasında tercih ettiği yeşil takımı, örgülü saçları ve ışıltışlı makyajı ile dikkat çeken ve moda eleştirmenlerince 'geçer not alamayan' Farah Zeynep Abdullah, gecede Erik Dalı şarkısındaki çiftetelli performansıyla alkış topladı.