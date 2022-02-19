Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen'e olan benzerliği gündem oldu

Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan filmde başrol oynayan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından film afişini paylaştı.Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın da başrolleri paylaşacağı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alacak.

4 MART'TA VİZYONA GİRİYOR

Yapımcılığını ve Yaratıcı Yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı, Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yaptığı film, 4 Mart'ta vizyona giriyor. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Abdullah, Bergen filminin afişini paylaştı. Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen'e olan benzerliği ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.