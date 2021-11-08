Farah Zeynep Abdullah'ı yeni saç rengiyle hayranları tanıyamadı

Masumlar Apartmanı'na geçtiğimiz sezon sonunda sürpriz şekilde veda eden Farah Zeynep Abdullah, yeni filmiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.Şarkıcı Bergen'in hayatını konu alan aynı adlı sinema filminde başrol oynayacak olan güzel oyuncu, yeni rolü için imajını değiştirdi.

32 yaşındaki oyuncu, Bergen'i canlandıracağı film için sarı saçlarına veda etti.

Saç rengini koyulaştıran Abdullah, bir dergi için verdiği pozunu Instagram'dan paylaştı.

Farah Zeynep Abdullah'ın son haline ise hayranları ilk önce onu tanımakta güçlük çeksede yeni saç rengine beğeni yağdırdı.Ünlü oyuncunun pozlarına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.