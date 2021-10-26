Ezgi Avcı boşanma nedenini açıkladı

Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı, 2. Sayfa programına konuk oldu, sunucuların "Nemanja Djurisic ile evliliğiniz neden bitti?" sorusuna yanıt verdi.Ünlü sunucu, Karadağlı basketbolcu ile boşanma nedenlerini şöyle açıkladı: "Her şey güzeldi. Flört, nişan ve evlilik olarak 4.5 yıllık ilişkimizi dört farklı ülkede geçirdik. Dsusiric nereye transfer olursa hayatımızı orada kurduk.

"HAKİKATEN ÇOK UÇTUM"

Bir yıl Almanya, bir yıl Belçika, bir yıl İspanya, bir yıl da Türkiye'de geçirdik. O kendi sezonuna adapte, maçlarına gidiyor. Ben aynı zamanda burada hayat amacımı gerçekleştirmeye çalışıyorum..."

"Bunun için okudum, bunun için emek verdim. Beni mutlu edecek işi yapmam lazım. Dolayısıyla ben de sürekli seyahat halindeydim, hakikaten çok uçtum...""Özellikle Belçika'da olduğumuz sene üç gün İstanbul'dayım, kalan günler oradayım. Bir uçuşta buradan çıkıp, orada eve girmem dokuz saat sürüyordu..."

"AYNI PAYDADA BULUŞAMADIK"

"Bunu yapmak kolay değil. Biz bu koşturmacayı, seyahatleri flört döneminde yaptık. 'Bunu evlilikte de yapabiliriz' diye düşündük. Gördük ki 4.5 yılın sonunda düşündüğümüz olmadı..."

"Aynı paydada buluşamadık. Aslına hayat amaçlarımız aynı noktada değildi. Arkadaşlığımız devam ediyor, hiç kötü ayrılmadık, hala görüşüyoruz."

10 BİN EURO ÖDEYECEK

Yaklaşık beş dakika süren dava sonunda ikilinin boşanmasına karar veren mahkeme, çiftin sundukları boşanma protokolüne göre; davalı eş Nemanja Drusiric'in, Ezgi Avcı'ya 10 bin euro ödemesine hükmetmişti.