banner38

Ezgi Avcı boşanma nedenini açıkladı

Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı ile Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic'in 15 aylık evliliğinin sebebini canlı yayında açıkladı.

Magazin 26.10.2021, 12:20
Ezgi Avcı boşanma nedenini açıkladı

Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı, 2. Sayfa programına konuk oldu, sunucuların "Nemanja Djurisic ile evliliğiniz neden bitti?" sorusuna yanıt verdi.Ünlü sunucu, Karadağlı basketbolcu ile boşanma nedenlerini şöyle açıkladı: "Her şey güzeldi. Flört, nişan ve evlilik olarak 4.5 yıllık ilişkimizi dört farklı ülkede geçirdik. Dsusiric nereye transfer olursa hayatımızı orada kurduk.

"HAKİKATEN ÇOK UÇTUM" 

Bir yıl Almanya, bir yıl Belçika, bir yıl İspanya, bir yıl da Türkiye'de geçirdik. O kendi sezonuna adapte, maçlarına gidiyor. Ben aynı zamanda burada hayat amacımı gerçekleştirmeye çalışıyorum..."

"Bunun için okudum, bunun için emek verdim. Beni mutlu edecek işi yapmam lazım. Dolayısıyla ben de sürekli seyahat halindeydim, hakikaten çok uçtum...""Özellikle Belçika'da olduğumuz sene üç gün İstanbul'dayım, kalan günler oradayım. Bir uçuşta buradan çıkıp, orada eve girmem dokuz saat sürüyordu..."

"AYNI PAYDADA BULUŞAMADIK"

"Bunu yapmak kolay değil. Biz bu koşturmacayı, seyahatleri flört döneminde yaptık. 'Bunu evlilikte de yapabiliriz' diye düşündük. Gördük ki 4.5 yılın sonunda düşündüğümüz olmadı..."

"Aynı paydada buluşamadık. Aslına hayat amaçlarımız aynı noktada değildi. Arkadaşlığımız devam ediyor, hiç kötü ayrılmadık, hala görüşüyoruz."

10 BİN EURO ÖDEYECEK

Yaklaşık beş dakika süren dava sonunda ikilinin boşanmasına karar veren mahkeme, çiftin sundukları boşanma protokolüne göre; davalı eş Nemanja Drusiric'in, Ezgi Avcı'ya 10 bin euro ödemesine hükmetmişti.

#Ezgi Avcı #Nemanja Djurisic
Yorumlar (0)
banner35
14
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 10 10
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2