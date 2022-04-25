Evlenmeleri bekleniyordu! Aslı Enver ve Önder Öztarhan'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı
Aslı Enver’in sevgilisini Instagram'dan takip etmeyi bırakması ‘Aşk bitti’ yorumunun yapılmasına neden olmuştu. Sonunda gerçek ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadığı iş insanı Önder Öztarhan'ı Instagram'dan takibi bırakan oyuncu Aslı Enver'in sevgilisinden neden ayrıldığı ortaya çıktı.
Bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver, birkaç hafta önce sevgilisinin annesi ile yemeğe çıkmıştı. Nikah masasına oturması beklenen ünlü çift, son hamleleriyle kafaları karıştırmıştı.
Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, 5 aydır birlikte olan oyuncu Aslı Enver ve iş insanı Önder Öztarhan’ın ayrıldığı konuşuluyordu.
Çifte yakın kaynaklardan öğrendiğime göre bu haber doğruymuş.
Birbirlerinin aileleriyle tanışan ikilinin evlenecekleri konuşulurken, ayrılık haberinin gelmesi çiftin hayranlarını üzmüştü. Ancak öğrendiğime göre ikilinin ayrılmasının nedeni, ne evlilik meselesi, ne de üçüncü kişiler…
Çok yoğun çalıştıklarından birbirlerine vakit ayırmakta zorlanan Enver ve Öztarhan, dostça ayrılarak, ilişkilerini noktalamayı tercih etmiş.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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